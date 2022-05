Onde assistir o jogo do Flamengo hoje, terça-feira, 24; veja o horário

O Flamengo recebe o Sporting Cristal nesta terça-feira, 24, às 21h30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América.

Após vitória no Brasileirão e aliviar o clima tenso entre o técnico Paulo Sousa e o goleiro Diego Alves, o rubro negro volta a campo hoje pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Já classificado e com a liderança garantida, o clube carioca joga apenas para ficar entre as melhores campanhas da primeira fase.

Na primeira rodada, o Flamengo venceu o Sporting Cristal por 2 a 0. No jogo desta terça, Paulo Sousa deve fazer alguns testes e dar mais minutagem para alguns jogadores.

Provável escalação do Flamengo contra o Sporting Cristal

Escalação do Flamengo: Hugo; Ayrton Lucas, Rodrigo Caio, Pablo e Isla; Thiago Maia, João Gomes, Arrascaeta e Lázaro; Pedro e Gabigol.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Flamengo hoje?

O jogo desta terça-feira às 21h30 entre Flamengo x Sporting Cristal terá transmissão ao vivo do SBT, ESPN e Conmebol TV.

Próximos jogos do Flamengo

29/05 - Fluminense x Flamengo - Brasileirão

05/06 - Flamengo x Fortaleza - Brasileirão

08/06 - Red Bull Bragantino x Flamengo - Brasileirão

LEIA TAMBÉM: