Onde assistir o jogo do Flamengo hoje, domingo, 5; veja o horário

O Flamengo recebe o Fortaleza neste domingo, 5, às 16h, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela nona rodada do Brasileirão Série A.

O time carioca vem de duas vitórias seguidas e já é o oitava colocado com 12 pontos. Buscando encostar nas primeiras colocações, o rubro negro encara o lanterna da competição.

O Fortaleza quer se recuperar e conquistar a primeira vitória. O time cearense perdeu para o clássico contra o Ceará no meio de semana e se manteve na última colocação.

Nos últimos seis confrontos entre as equipes, o Fortaleza não venceu o Flamengo em nenhuma oportunidade. Foram cinco vitórias flamenguistas e um empate.

Escalação do Flamengo contra o Fortaleza

Escalação do Flamengo: Hugo Souza; Matheuzinho, Rodrigo Caio, David Luiz e Ayrton Lucas; Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Vitinho; Bruno Henrique e Pedro

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Flamengo hoje?

O jogo deste domingo às 16h entre Flamengo x Fortaleza terá transmissão ao vivo da TV Globo e Premiere.

Próximos jogos do Flamengo

08/06 - Bragantino x Flamengo

11/06 - Internacional x Flamengo

