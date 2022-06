Onde assistir o jogo Brasil x Japão hoje, segunda-feira, 6; veja o horário

A Seleção Brasileira encara o Japão nesta segunda-feira, 6, às 7h30, no Estádio Nacional, em Tóquio. A partida é amistosa e serve como preparação para a Copa do Mundo.

Após vitória de goleada sobre a Coreia do Sul, os comandados de Tite enfrentam o Japão. A seleção asiática é o segundo adversário que o Brasil enfrenta que não é sul-americana.

O técnico da Seleção deve promover mudanças em relação ao time titular da última partida. Alisson, Vinicius Junior e Guilherme Arana devem ter oportunidade de começar jogando.

Tite explicou em entrevista coletiva que quer fazer testes, mas deseja manter uma estrutura da Seleção. Manter padrão e dar sentido de organização para a equipe. Quando não tem sentido de organização, você não está dando oportunidade, está jogando atleta para dentro de campo. A gente procura ajustar. Também queremos oportunizar, mas em cima do que os jogadores fazem no clube e aqui na Seleção – disse o técnico.

Na história do confronto, o Brasil nunca perdeu para os japonês. Foram 12 jogos, dez vitórias do Brasil e dois empates. Duas partidas foram em competições oficiais, uma na Copa do Mundo de 2006 e outra na extinta Copa das Confederações de 2013.

Provável escalação do Brasil contra o Japão

Escalação do Brasil: Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva (Éder Militão) e Guilherme Arana; Casemiro e Fred; Raphinha, Lucas Paquetá, Neymar e Vini Júnior.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo da Seleção Brasileira hoje?

O jogo desta segunda às 7h30 entre Brasil x Japão terá transmissão ao vivo da TV Globo e SporTV.

Próxima convocação da Seleção Brasileira após jogo contra Coreia do Sul e Japão

Antes da convocação para a Copa do Mundo, a Seleção Brasileira terá mais uma data Fifa para se preparar para o Mundial. Será o duelo contra a Argentina em Setembro e outro jogo que ainda não tem adversário definido.

