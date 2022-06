Onde assistir o jogo Brasil x Coreia do Sul hoje, quinta-feira, 2; veja o horário

A Seleção Brasileira encara a Coreia do Sul nesta quinta-feira, 2, às 8h, no Estádio Sang-AM, em Seul. A partida é amistosa e serve como preparação para a Copa do Mundo.

O técnico Tite irá aproveitar a partida para alinhar o estilo de jogo da equipe até o Mundial e definir os convocados. A dor de cabeça para o comandante será Neymar.

O atacante deixou o treino de ontem após machucar o pé em divida e é dúvida para a partida. Caso o camisa 10 não consiga entrar em campo, Philippe Coutinho ou Vini Júnior deve substituir o jogador do PSG.

No histórico do confronto, as equipes só se enfrentaram em partidas amistosas. Foram seis confrontos, com cinco vitórias do Brasil e apenas uma da Coreia, em partida em 1999.

Esse será um dos poucos jogos que o Brasil terá como preparação para a Copa contra seleções que não sejam sul-americanas. O próximo confronto da seleção será contra o Japão.

Provável escalação do Brasil contra a Coreia do Sul

Escalação do Brasil: Weverton, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro e Fred; Raphinha, Richarlison, Lucas Paquetá e Philippe Coutinho (Vini Júnior ou Neymar).

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo da Seleção Brasileira hoje?

O jogo desta quinta às 8h entre Brasil x Coreia do Sul terá transmissão ao vivo da TV Globo e SporTV.

Próximos jogos da Seleção

06/06 - Brasil x Japão

