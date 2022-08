Onde assistir ao vivo o jogo do Vasco hoje, sábado, 13; veja horário

O Vasco recebe o Tombense-MG neste sábado, 13, às 11h, no estádio São Januário, Rio de Janeiro. A partida é válida pela 24ª rodada da Série B do Brasileirão.

O clube carioca tenta se manter entre os quatro colocados que sobem para a Série A do campeonato. O Vasco não vence a dois jogos, com uma derrota e um empate. Na mesma situação está o Tombense-MG, que quer voltar a vencer para não se descolar do G4.

Nos últimos dois jogos entre as equipes, o Vasco venceu uma vez e os times empataram em outra oportunidade.

LEIA TAMBÉM: Jogos de futebol hoje, sábado, 13; onde assistir ao vivo e horários

Onde assistir e qual horário do jogo do Vasco ao vivo

O jogo deste sábado às 11h entre Vasco x Tombense-MG terá transmissão ao vivo no Premiere.

Provável escalação do Vasco contra o Tombense-MG

Escalação Vasco: Thiago Rodrigues, Léo Matos, Quintero, Anderson Conceição, Edimar, Yuri Lara, Andrey Santos, Nenê, Marlon Gomes, Alex Teixeira e Raniel.

LEIA TAMBÉM:

Copa do Mundo 2022 no Catar: quanto custa para ir? Veja preços de pacotes de viagem

Quais são as maiores torcidas nas capitais e no interior do Brasil?