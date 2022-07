Onde assistir ao vivo o jogo Vasco hoje, terça-feira, 19; veja horário

O Vasco recebe o Ituano nesta terça-feira, 19, às 21h30, no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 19ª rodada do Brasileirão Série B.

Após derrota no final de semana, o Vasco volta a campo contra o Ituano para reencontrar o caminho da vitória. Caso saia derrotado, o time carioca pode ser ultrapassado e deixar a vice liderança do campeonato.

Já para o Ituano a partida pode ser de recuperação. O time do interior paulista vem de três jogos sem vencer, duas derrotas e um empate, e pode entrar na zona de rebaixamento se perder.

LEIA TAMBÉM: Jogos de futebol hoje, terça-feira, 19; onde assistir ao vivo e horários

Provável escalação do Vasco hoje contra o Ituano

Escalação do Vasco: Gabriel Grando; Rodrigo Ferreira, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Bitello, Biel, Campaz e Ferreira; Diego Souza

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Vasco

O jogo desta terça-feira às 21h30 entre Vasco x Ituano terá transmissão ao vivo no Premiere.

Próximos jogos do Vasco

23/07 - Vila Nova x Vasco - Brasileirão Série B

24/07 - Vasco x CRB - Brasileirão Série B

