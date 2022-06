Onde assistir ao vivo o jogo São Paulo x Palmeiras hoje, segunda-feira, 20; veja horário

O São Paulo recebe o Palmeiras nesta segunda-feira, 20, às 20h, no estádio do Morumbi, em São Paulo. A partida é válida pela 13ª rodada do Brasileirão Série A.

Em uma reedição da última final do Paulistão, Palmeiras e São Paulo se enfrentam no Campeonato Brasileiro. Líder da competição, o Palmeiras segue em boa fase. Já o São Paulo, vem de derrota e está cheio de desfalques.

Nos últimos seis confrontos, foram três vitórias do Palmeiras, duas do São Paulo e um empate. Esses últimos jogos reservaram uma vaga na semifinal da Libertadores e um título paulista.

Provável escalação do Palmeiras contra o São Paulo

Escalação do Palmeiras: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Danilo, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Gabriel Veron, Dudu e Rony.

Provável escalação do São Paulo contra o Palmeiras

Escalação do São Paulo: Jandrei; Diego Costa, Arboleda e Léo; Igor Vinicius (Rafinha), Igor Gomes, Rodrigo Nestor, Patrick (Pablo Maia) e Reinaldo (Welington); Luciano e Calleri.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo São Paulo x Palmeiras hoje?

O jogo desta segunda-feira às 20h entre São Paulo x Palmeiras terá transmissão ao vivo do canal Premiere.

Próximos jogos do Palmeiras

23/06 - São Paulo x Palmeiras - Copa do Brasil

26/06 - Avaí x Palmeiras - Brasileirão

Próximos jogos do São Paulo

23/06 - São Paulo x Palmeiras - Copa do Brasil

26/06 - São Paulo x Juventude - Brasileirão

