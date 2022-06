Onde assistir ao vivo o jogo São Paulo x Palmeiras hoje, quinta-feira, 23; veja horário

O São Paulo recebe o Palmeiras nesta quinta-feira, 23, às 20h, no estádio do Morumbi, em São Paulo. A partida é válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Em menos de uma semana, Palmeiras e São Paulo irão se enfrentar novamente. Na segunda-feira, os times jogaram no Morumbi pelo Brasileirão e o alviverde venceu por 2 a 1 de virada. Hoje, os dois se encontram no jogo de ida da Copa do Brasil. Será que o resultado será diferente na competição mata-mata?

Nos últimos seis confrontos, foram quatro vitórias do Palmeiras, duas do São Paulo e um empate. Os times se enfrentaram em jogos decisivos na Libertadores de 2021 e do Paulistão deste ano.

Provável escalação do São Paulo contra o Palmeiras

Escalação do São Paulo: Jandrei, Diego Costa, Arboleda e Léo; Rafinha, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Patrick (Luciano) e Welington (Reinaldo); Calleri;

Provável escalação do Palmeiras contra o São Paulo

Escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan (Murilo) e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Dudu, Gabriel Veron e Rony.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo São Paulo x Palmeiras

O jogo desta quinta-feira às 20h entre São Paulo x Palmeiras terá transmissão ao vivo da Amazon Prime Video.

Próximos jogos do Palmeiras

26/06 - Avaí x Palmeiras - Brasileirão

29/06 - Cerro Porteño x Palmeiras - Copa Libertadores

Próximos jogos do São Paulo

26/06 - São Paulo x Juventude - Brasileirão

30/06 - Universidad Católica x São Paulo - Copa Sul-Americana

