Onde assistir ao vivo o jogo São Paulo x Flamengo hoje, sábado, 6; veja horário

O São Paulo recebe o Flamengo neste sábado, 6, às 20h30, no Estádio do Morumbi, em São Paulo. A partida é válida pela 21ª rodada do Brasileirão Série A

Os dois clubes chegam embalados para o confronto de hoje. O Flamengo tem quatro vitórias consecutivas no Brasileirão e fez 2 a 0 no Corinthians pela Libertadores. Já o tricolor paulista venceu na Sul-Americana após partidas sem triunfos no campeonato nacional.

No primeiro turno, o Flamengo venceu por 3 a 1 no Rio de Janeiro. No Brasileirão do ano passado, o Mengão venceu os São Paulo nos dois turnos, com direito a goelada.

Provável escalação do Flamengo contra o São Paulo

Escalação do Flamengo: Santos, Matheuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Diego, Vidal e Victor Hugo; Marinho, Everton Cebolinha e Lázaro

Provável escalação do São Paulo contra o Flamengo

Escalação do São Paulo: Felipe Alves; Diego Costa, Miranda (Moreira) e Léo; Rafinha, Pablo Maia, Galoppo, Nikão, Talles Costa (Patrick) e Reinaldo (Welington); Calleri

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Flamengo x São Paulo

O jogo deste sábado às 20h30 entre São Paulo x Flamengo terá transmissão ao vivo na TV Globo Premiere.

Próximos jogos do Flamengo

09/08 - Flamengo x Corinthians - Libertadores

14/08 - Flamengo x Athletico-PR - Brasileirão

Próximos jogos do São Paulo

09/08 - Ceará x São Paulo - Sul-Americana

14/08 - São Paulo x Red Bull Bragantino - Brasileirão

