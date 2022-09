Onde assistir ao vivo o jogo São Paulo x Corinthians, hoje, domingo, 11; veja horário

O São Paulo recebe o Corinthians neste domingo, 11, às 16h, no estádio do Morumbi, em São Paulo. A partida é válida pela 26ª rodada do Brasileirão Série A.

Após a classificação heroica para a final da Copa Sul-Americana, o tricolor enfrenta o Corinthians em busca recuperação no Brasileirão . Enquanto o Timão começou a rodada na terceira posição com 43 pontos vindo de dois jogos sem derrota, o São Paulo está na 14ª colocação com 30 pontos e não vence há três partidas.

O Corinthians teve a semana live de treino e agora quer melhor o desempenho em clássicos no ano. A unica vitória em confronto com rivais foi contra o Santos na Copa do Brasil. Olhando para o confronto contra o São Paulo no Morumbi, uma vitória do time de Vitor Pereira irá acabar com o jejum de cinco anos. Desde de 2017, o Corinthians perdeu sete vezes e empatou três vezes na casa do São Paulo.

Provável escalação do Corinthians contra o São Paulo

Escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos; Fausto Vera, Du Queiroz e Giuliano; Róger Guedes, Gustavo Mosquito e Yuri Alberto

Provável escalação do São Paulo contra o Corinthians

Escalação do São Paulo: Felipe Alves (Jandrei); Igor Vinicius, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Gabriel Neves (Pablo Maia), Rodrigo Nestor, Patrick e Alisson; Luciano e Calleri

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo São Paulo x Corinthians

O jogo deste domingo às 21h30 entre São Paulo x Corinthians terá transmissão ao vivo no Premiere e na TV Globo.

Próximos jogos do Corinthians

15/9 - Corinthians x Fluminense - Copa do Brasil

18/09 - América-MG x Corinthians - Brasileirão

Próximos jogos do São Paulo

14/09 - Flamengo x São Paulo - Copa do Brasil

18/09 - Ceará x São Paulo - Brasileirão

