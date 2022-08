Onde assistir ao vivo o jogo São Paulo x Ceará hoje, quarta-feira, 3; veja horário

O São Paulo recebe o Ceará nesta quarta-feira, 3, às 19h15, no estádio do Morumbi, em São Paulo. A partida é válida pelas quartas de final da Copa Sul-Americana.

Os times com as duas melhores campanhas da Sul-Americana se enfrentam hoje. Ceará com 100% de aproveitamento e São Paulo com sete vitórias e um empate decidem quem vai seguir na luta pelo título da competição que dá vaga para a Libertadores.

Esse será a segunda vez que os times se enfrentam na competição. Em 2011, o tricolor paulista eliminou o vozão na segunda fase do torneio. A Sul-Americana tinha outro formato na época.

No histórico geral dos clubes, foram 27 jogos, 14 triunfos do São Paulo, quatro vitórias do Ceará e nove empates. As últimas seis partidas entre os times terminaram em empate.

O jogo será uma oportunidade de recuperação dos dois times. Ambos perderam na última rodada do Brasileirão, o São Paulo foi superado pelo Athletico e o Ceará perdeu do Palmeiras.

Provável escalação do São Paulo contra o Ceará

Escalação do São Paulo:

Provável escalação do Ceará contra o São Paulo

Escalação do Ceará:

Onde assistir e qual horário do jogo São Paulo e Ceará ao vivo

O jogo desta quarta-feira às 19h15 entre São Paulo x Ceará terá transmissão ao vivo no ESPN, Star+ e Facebook Watch.

Próximos jogos do São Paulo

06/08 - São Paulo x Flamengo - Brasileirão

10/08 - Ceará x São Paulo - Sul-Americana

Próximos jogos do Ceará

06/08 - Botafogo x Ceará - Brasileirão

10/08 - Ceará x São Paulo - Sul-Americana

