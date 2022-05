Onde assistir ao vivo o jogo Santos x Palmeiras hoje; veja horário

Santos e Palmeiras fazem o clássico paulista neste domingo, 29, às 16h, no estádio Vila Belmiro, em São Paulo. A partida é válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Com os dois times entre as primeiras posições, o jogo tem ares de confronto direto. Em terceiro lugar, o Palmeiras tem 12 pontos. Já o Santos aparece na sexta colocação com 11 pontos. No caso de uma vitória santista, ele ultrapassa o rival e cola no líder Corinthians. Mas se o Palmeiras, a vitória pode significar assumir a liderança em caso de tropeço do líder.

Nos últimos cinco jogos, o Verdão tem atropelado o Santos. Foram cinco vitórias do time palmeirense, incluindo a final da Libertadores de 2020. O último jogo que o Peixe saiu vencedor contra o rival foi no Brasileirão de 2019.

Provável escalação do Santos contra o Palmeiras

Escalação dos Santos: João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo e Ricardo Goulart; Léo Baptistão, Jhojan Julio e Marcos Leonardo.

Provável escalação do Palmeiras contra o Santos

Escalação do Palmeiras: Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Jorge; Gabriel Menino, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Rony, Dudu e Rafael Navarro.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Santos x Palmeiras hoje?

O jogo deste domingo às 16h entre Santos x Palmeiras terá transmissão ao vivo na TV Globo e no Premiere.

Próximos jogos do Palmeiras

05/06 - Palmeiras x Atlético-MG

09/06 - Palmeiras x Botafogo

12/06 - Coritiba x Palmeiras

Próximos jogos do Santos

04/06 - Athletico-PR x Santos

08/06 - Santos x Internacional

11/06 - Atlético-MG x Santos

