Onde assistir ao vivo o jogo Santos x Flamengo hoje, sábado, 2; veja horário

O Flamengo visita o Santos neste sábado, 2, às 19h, no estádio da Vila Belmiro, em São Paulo. A partida é válida pela 15ª rodada do Brasileirão Série A.

Separados por um ponto e duas posições, Flamengo e Santos fazem um confronto direto pelo G6. O Peixe está em sétimo lugar com 19 pontos e vem de dois empates. O Flamengo está na nona posição com 18 pontos e vem de uma vitória e uma derrota.

No histórico dos últimos seis jogos entre as equipes, o Flamengo leva a melhor. O time carioca venceu quatro jogos e o Santos apenas dois. No último confronto, no Brasileirão do ano passado, o Santos levou a melhor.

Provável escalação de Santos contra o Flamengo

Escalação do Santos: João Paulo, Auro, Maicon (Velázquez), Eduardo Bauermann e Lucas Pires (Felipe Jonatan); Camacho, Vinícius Zanocelo, Ângelo e Bruno Oliveira (Jhojan Julio); Léo Baptistão e Marcos Leonardo

Provável escalação de Flamengo contra o Santos

Escalação do Flamengo: Santos, Ayrton Lucas, Léo Pereira, David Luiz, Rodinei, Thiago Maia, Arrascaeta, Diego, Lázaro, Gabigol e Everton Ribeiro.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Santos x Flamengo

O jogo deste sábado às 19h entre Santos x Flamengo terá transmissão ao vivo do Premiere.

