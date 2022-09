Onde assistir ao vivo o jogo Real Madrid x Atlético de Madri hoje, domingo, 18; veja horário

O Real Madrid visita o Atlético de Madrid neste domingo, 18, às 16h, no estádio Wanda Metropolitano, na Espanha. A partida é válida pela 6ª rodada da La Liga.

Líder da competição, o Real enfrenta o Atlético no clássico de Madrid. Enquanto o Real está 100% com cinco vitórias em cinco jogos, o time de Simeone está na sétima posição com 10 pontos, com três vitórias, um empate e uma derrota.

O jogo acontece em meio a reações do caso de racismo contra o brasileiro Vinicius Junior. O jogador vinha sendo criticado por comemorar os seus gols dançando. O atacante foi alvo de racismo no programa de TV espanhol "El Chiringuito", quando o empresário Pedro Bravo disse que Vini deveria "deixar de fazer macaquice".

Antes da fala do comentarista, o meia Koke, do Atlético de Madrid, disse que havaeria uma confusão caso o brasileira comemorasse um gol no clássico dançando.