Onde assistir ao vivo o jogo PSG x Juventus hoje, terça-feira, 6; veja horário

O PSG recebe o Juventus nesta terça-feira, 6, às 16h00, no estádio Parc des Princes, em Paris. A partida é válida pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Após vitória contra o Nantes na última rodada do Campeonato Francês, o PSG das estrelas Neymar, Messi e Mbappé retoma a sua atenções a competição europeia.

Eliminados na fase de oitavas de final na última temporada, a equipe parisiense aposta em suas estrelas para conseguir o primeiro título na competição.

Já a Juventus busca fazer diferente do que nas últimas temporadas. Eliminada também nas oitavas de final na última temporada, a Juve quer o título que não vem a 26 anos.

No histórico de confronto entre as equipes, o PSG nunca venceu a equipe italiana. Em oito jogos disputados, foram seis vitórias para a Juve e dois empates.

O Neymar joga hoje?

Sim, o Neymar será titular nesta terça-feira no jogo do PSG, válido pelo Liga do Campeões.

Escalação do PSG contra o Juventus

Escalação do PSG: Navas; Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Sanches, Verratti, Bernat; Messi, Mbappe, Neymar.

Escalação da Juventus contra o PSG

Escalação da Juventus: Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Sandro; Locatelli, Paredes, McKennie; Cuadrado, Vlahovic, Kostic.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do PSG

O jogo desta terça-feira às 16h, entre PSG x Juventus, terá transmissão ao vivo no SBT, TNT e HBO Max.

Próximos jogos do PSG

10/09 - PSG x Stade Brestois - Campeonato Francês

14/09 - Maccabi Haifa x PSG - Liga dos Campeões

Próximos jogos do Juventus

11/09 - Juventus x Salernitana - Campeonato Italiano

14/09 - Juventus x Benfica - Liga dos Campeões

