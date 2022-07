Onde assistir ao vivo o jogo Palmeiras x São Paulo hoje, quinta-feira, 14; veja horário

O Palmeiras recebe o São Paulo nesta quinta-feira, 14, às 20h, no Allianz Parque, em São Paulo. A partida é válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

O time alviverde precisa repetir o feito do Paulistão deste ano e realizar mais uma virada em mata-mata contra o São Paulo. Na ocasião, o Palmeiras precisava reverter o resultado de 3 a 1 e venceu por 4 a 0 em casa e levou o título paulista.

O Verdão precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar ou por apenas um para levar a decisão para as cobranças de pênaltis. O time pode não ter o atacante Rony. Ele sentiu uma lesão na coxa esquerda e poderá ser desfalque.

Do lado tricolor, eliminar o rival pode "vingar" o título paulista e seguir no sonho do título inédito da competição. Na sétima colocação no Brasileirão, a Copa do Brasil pode ser um caminho mais curto para o São Paulo se classificar para a Libertadores do próximo ano. Além da premiação milionária que pode ajudar o clube a contratar reforços.

Na escalação, o São Paulo terá Diego Costa, Gabriel Neves e Rodrigo Nestor de volta, após eles cumprirem suspensão na última rodada do Brasileirão. Nikão, que não vem de recuperação de lesão, pode ser uma das novidades entre os relacionados.

Nos últimos sete confrontos, foram quatro vitórias do Palmeiras, três do São Paulo e um empate. Os times se enfrentaram em jogos decisivos na Libertadores de 2021 e do Paulistão deste ano.

Provável escalação do Palmeiras contra o São Paulo

Escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e Breno Lopes

Provável escalação do São Paulo contra o Palmeiras

Calleri joga hoje?

O artilheiro do São Paulo deve ser titular na partida decisiva contra o Palmeiras.

Escalação do São Paulo: Jandrei, Diego Costa, Miranda e Léo; Rafinha, Gabriel Neves, Igor Gomes, Rodrigo Nestor, Patric e Welington; Calleri.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo São Paulo x Palmeiras

O jogo desta quinta-feira às 20h entre Palmeiras x São Paulo terá transmissão ao vivo da Amazon Prime Video.

Próximos jogos do Palmeiras

18/07 - Palmeiras x Cuiabá - Brasileirão

21/07 - América-MG x Palmeiras - Brasileirão

Próximos jogos do São Paulo

17/07 - São Paulo x Fluminense - Brasileirão

20/07 - Internacional x São Paulo - Brasileirão

