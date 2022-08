Onde assistir ao vivo o jogo Palmeiras x Fluminense hoje, sábado, 27; veja horário

O Palmeiras visita o Fluminense neste sábado, 27, às 19h, no Maracanã. A partida é válida pela 26ª rodada do Brasileirão Série A.

Líder do campeonato, o Palmeiras volta as atenções para essa rodada do Brasileirão. O Verdão empatou com o Flamengo na última rodada e busca vencer para se isolar mais na liderança.

O time de Abel Ferreira não perde desde a derrota para o São Paulo pela Copa do Brasil, ocorrido no dia 23 de junho. São ao todo 15 jogos de invencibilidade.

Já o Fluminense também vive uma boa fase e volta suas atenções ao Brasileirão. A equipe carioca empatou com o Corinthians no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil.

No primeiro turno, as equipes empataram em 1 a 1.

Provável escalação do Palmeiras hoje contra o Fluminense

Escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony.

Provável escalação do Fluminense hoje contra o Palmeiras

Escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Nonato e Paulo Henrique Ganso; Matheus Martins, Arias e Cano.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Fluminense e Palmeiras

O jogo deste sábado às 19h entre Fluminense x Palmeiras terá transmissão ao vivo no Premiere.

Próximos jogos do Palmeiras

30/08 - Athletico PR x Palmeiras - Libertadores

03/09 - Bragantino x Palmeiras - Brasileirão

Próximos jogos do Fluminense

03/09 - Athletico PR x Fluminense

10/09 - Fluminense x Fortaleza

