Onde assistir ao vivo o jogo Palmeiras x Botafogo hoje, quinta-feira, 9; veja horário

O Palmeiras recebe o Botafogo nesta quinta-feira, 9, às 19h, no Allianz Parque, em São Paulo. A partida é válida pela décima rodada do Brasileirão Série A.

Com chances de assumir a liderança do campeonato após a derrota do Corinthians, o Palmeiras encara o Botafogo em casa.

O time alviverde vem de um empate com o Atlético-MG após uma boa sequência de três vitórias. Um dos principais desfalques do lado do Palmeiras será o meia Raphael Veiga.

Já o Botafogo quer vencer para voltar a encostar no G4. O time vem de duas derrotas e caiu na tabela após figurar no G4.

Nos últimos seis confrontos entre as equipes, foram quatro vitórias do Palmeiras, dois empate e apenas uma vitória do Botafogo.

Provável escalação do Palmeiras contra o Botafogo

Escalação do Palmeiras: Weverton (Lomba); Marcos Rocha, Luan, Murilo e Piquerez; Danilo, Gabriel Menino (Zé Rafael) e Gustavo Scarpa (Veiga); Gabriel Veron, Dudu e Rony

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Palmeiras x Botafogo hoje?

O jogo desta quinta-feira às 19h entre Palmeiras x Botafogo terá transmissão ao vivo exclusiva do canal Premiere.

Próximos jogos do Palmeiras

12/06 - Coritiba x Palmeiras

15/06 - Palmeiras x Atlético-GO

