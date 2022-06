Onde assistir ao vivo o jogo Palmeiras x Botafogo hoje, quinta-feira, 9; veja horário

O São Paulo visita o Coritiba nesta quinta-feira, 9, às 20h, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. A partida é válida pela décima rodada do Brasileirão Série A.

O confronto será entre dois times com a mesma pontuação. Quem vencer deixará o rival estacionado na tabela e se firmará nas primeiras posições do Brasileirão. O São Paulo, que iniciou bem o campeonato, vem de três empates seguidos e já acende o alerta. O Coritiba vem de uma derrota, uma vitória e um empate na última rodada.

Para levar os três pontos para casa, o tricolor paulista terá que quebrar um tabu incomodo. O time não vence fora de São Paulo há quase nove meses. O time que consegue bons resultados em casa, não tem conseguido repetir o feito como visitante.

Já o Coritiba terá dura sequência para se firmar no G4 em casa. Além de pegar o São Paulo hoje, encara o Palmeiras no próximo domingo. A boa notícia para torcida do coxa é que o clube venceu todos os jogos do Brasileirão em casa, além de estar invicto no Couto Pereira na atual temporada. Foram 10 vitórias e três empates.

LEIA TAMBÉM: Jogos de futebol hoje, quinta-feira, 9; onde assistir ao vivo e horários

Calleri joga hoje?

Jonathan Calleri, o principal artilheiro do São Paulo, deverá jogar nesta quinta-feira.

Provável escalação do São Paulo contra o Coritiba

Escalação do São Paulo: Jandrei; Diego Costa, Miranda e Léo; Rafinha, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Welington; Luciano (Eder) e Calleri

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo São Paulo x Coritiba hoje?

O jogo desta quinta-feira às 20h entre Coritiba x São Paulo terá transmissão ao vivo exclusiva do canal Premiere.

Próximos jogos do São Paulo

12/06 - São Paulo x América-MG

15/06 - Botafogo x São Paulo

