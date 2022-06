Onde assistir ao vivo o jogo Palmeiras x Atlético-MG hoje, domingo, 5; veja o horário

O Palmeiras e o Atlético-MG se enfrentam neste domingo, 5, às 16h, no Allianz Parque, em São Paulo. A partida é válida pela nona rodada do Brasileirão Série A.

O jogo, que foi semifinal da Libertadores de 2021, tem ares de decisão de campeonato. Os dois clubes são favoritos do título do Brasileirão e se encaram em um jogo de seis pontos -- quando um time conquista três pontos e o rival não ganha nenhum.

O Palmeiras é o líder da competição com 15 pontos, seguido do Galo com a mesma pontuação, mas atrás pelos critérios de desempate. Os últimos três jogos terminaram em empate entre as equipes, o que mostra o equilibro entre os dois gigantes do futebol.

Vindo de três vitórias consecutivas, o Verdão quer aproveitar a boa fase e vencer o rival para seguir na liderança. O Galo quer vencer e assumir a ponta da competição. O time tem o atacante Hulk como principal arma contra o Palmeiras.

LEIA TAMBÉM: Jogos de futebol hoje, domingo, 5; onde assistir ao vivo e horários

Provável escalação do Palmeiras contra o Atlético-MG

Escalação do Palmeiras: Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Luan, Murilo e Jorge; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony.

Provável escalação do Atlético-MG contra o Palmeiras

Escalação do Atlético-MG: Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Rubens; Allan, Jair e Nacho; Ademir, Eduardo Sasha e Hulk

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo entre Palmeiras x Atlético-MG hoje?

O jogo deste domingo às 16h entre Palmeiras x Atlético-MG terá transmissão ao vivo na TV Globo e Premiere.

Próximos jogos do Palmeiras

09/06 - Palmeiras x Botafogo

12/06 - Coritiba x Palmeiras

Próximos jogos do Atlético-MG

08/06 - Fluminense x Atlético-MG

11/06 - Atlético-MG x Santos

LEIA TAMBÉM:

Messi iguala Cristiano Ronaldo em títulos pela seleção após 'Finalíssima'

Brasil goleia Coreia do Sul por 5 a 1 em amistoso preparativo para Copa

Oitavas de final da Copa do Brasil: veja classificados, data do sorteio e premiação

Libertadores: confrontos das oitavas de final definidos; veja resultado

Sul-Americana: confrontos das oitavas de final definidos; veja resultado