Onde assistir ao vivo o jogo Palmeiras x Athletico hoje, terça-feira, 6; veja horário

O Palmeiras recebe o Athletico nesta terça-feira, 6, às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo. A partida é válida pela semifinal da Copa Libertadores da América.

O jogo vai definir quem será o primeiro finalista da competição continental. O primeiro jogo terminou 1 a 0 para os paranaenses. O alviverde paulista precisa vencer por dois gols de diferença para chegar na terceira final consecutiva. O Furação precisa de apenas um empate para chegar na sua segunda final na história.

Esse será o quinto confronto entre o clube paulista e o paranaense. Os últimos dois encontros entre as equipes terminaram com vitória do Athletico, a partida de ida e o jogo da 15ª rodada do Brasileirão. Já na Recopa Sul-Americana, quem saiu com o troféu foi o Palmeiras, após um empate no primeiro jogo e vitória por 2 a 0 na segunda partida.

Escalação do Palmeiras contra o Athletico

Escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga (Bruno Tabata ou López); Gustavo Scarpa; Dudu e Rony.

Escalação do Athletico contra o Palmeiras

Escalação do Athletico: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Erick, Fernandinho e Alex Santana; Vitinho, Canobbio e Vitor Roque

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Palmeiras x Athletico

O jogo desta terça-feira às 21h30 entre Palmeiras x Athletico terá transmissão ao vivo na SBT e Conmebol TV.

Próximos Jogos do Palmeiras

10/9 - Palmeiras x Juventude - Brasileirão

18/9 - Palmeiras x Santos - Brasileirão

Próximos Jogos do Athletico

11/9 - Avaí x Athletico - Brasileirão

18/9 - Athletico x Cuiabá - Brasileirão

