Onde assistir ao vivo o jogo País de Gales x Ucrânia hoje, domingo, 5; veja horário

As seleções da Ucrânia e do País de Gales se enfrentam neste domingo, 5, às 13h, no estádio Cardiff City, em Cardiff, no País de Gales. A partida é válida pela repescagem das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar.

Quem vencer entrará no Grupo B da Copa, que tem Inglaterra, Estados Unidos e Irã. Em caso de empate nos 90 minutos, o regulamento estabelece a realização de prorrogação de 30 minutos. Se a igualdade prevalecer ao final, a definição do décimo terceiro classificado da Europa para a Copa do Mundo será nos pênaltis

Se conseguir a classificação, será a segunda participação da Ucrânia em Copas do Mundo. A primeira foi em 2006, quando perdeu nas quartas de final para a Itália, que foi a campeã daquela edição. Caso a seleção do País de Gales vença, irá para Copa pela primeira vez desde 1958.

Este será o segundo jogo oficial da seleção ucraniana em 2022. O país enfrenta uma invasão da Rússia em seu território que já dura mais de 100 dias.

