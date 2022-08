Onde assistir ao vivo o jogo Manchester x Liverpool hoje, segunda, 22; veja horário

O Manchester United recebe o Liverpool nesta segunda-feira, 22, às 15h45, no Old Trafford, em Manchester. A partida é válida pela terceira rodada do Campeonato Inglês.

Após perder nas duas primeiras rodadas, o Manchester United quer vencer sua primeira diante do seu torcedor. Atualmente a equipe ocupa a última colocação na tabela de classificação e busca se recuperar.

Já o Liverpool ocupa o 12º lugar e também ainda não venceu no campeonato. A equipe de Jürgen Klopp empatou nas duas primeiras rodadas.

O Manchester anunciou a contratação do volante brasileiro Casemiro, na última sexta-feira, 19.

Cristiano Ronaldo joga hoje?

Sim, o Cristiano Ronaldo estará na partida contra o Liverpool pelo Campeonato Inglês.

Provável escalação do Manchester United

Escalação do Manchester ​De Gea; Dalot, Maguire, Martinez e Malacia; Fred, McTominay; Sancho, Bruno Fernandes e Elanga (Rashford); Cristiano Ronaldo.

Provável escalação do Liverpool

Escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk e Robertson; Henderson, Fabinho e Keita; Salah, Núñez, Díaz

Qual horário e onde assistir ao vivo o jogo Manchester x Liverpool

O jogo desta segunda-feira às 15h45 entre Manchester United x Liverpool terá transmissão ao vivo ao vivo da ESPN e Star +.

