Onde assistir ao vivo o jogo Fortaleza x Fluminense hoje, quinta-feira, 28; veja horário

O Fluminense visita o Fortaleza nesta quinta-feira, 28, às 20h30, na Arena Castelão, em Fortaleza. A partida é válida pelas quartas de final da Copa do Brasil.



Fortaleza e Fluminense inicial a busca pelo título da Copa do Brasil e a bolada de premiação que o campeão recebe. Na fase anterior, o Fortaleza eliminou o rival Ceará e o Fluminense venceu o Cruzeiro. O time cearense busca a primeira taça da competição, já os cariocas querem o bicampeonato.

No Brasileirão os dois times estão em pontas opostas da tabela. O Fortaleza amarga a última posição com apenas 15 pontos. Já o Fluminense faz uma ótima campanha e ocupa a 3ª posição.

Na história os times se enfrentaram 18 vezes. Foram oito vitórias do Fluminense, seis triunfos do Fortaleza e quatro empates. Essa será a primeira vez que os clubes se encontram na Copa do Brasil.

Escalação do Fluminense contra o Fortaleza

Escalação do Fluminense: Fábio, Caio, Manoel, Nino e Samuel Xavier; Gustavo, André, Matheus Martins, Ganso e Arias; Cano

Escalação do Fortaleza contra o Fluminense

Escalação do Fortaleza: Boeck, Capixaba, Titi, Benevenuto e Brítez; Lucas Crispim, Jussa, Ronald, Moisés; Romarinho, Romero

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Fortaleza x Fluminense

O jogo desta quinta-feira às 20h30 entre Fortaleza x Fluminense terá transmissão ao vivo na Amazon Prime Video.

Próximos jogos do Fluminense

01/08 - Santos x Fluminense - Brasileirão

07/08 - Fluminense x Cuiabá - Brasileirão

Próximos jogos do Fortaleza

31/07 - Cuiabá x Fortaleza - Brasileirão

07/08 - Fortaleza x Internacional - Brasileirão

