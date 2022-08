Onde assistir ao vivo o jogo Fluminense x Fortaleza hoje, quarta-feira, 17; veja horário

O Fluminense recebe o Fortaleza nesta quarta-feira, 17, às 20h00, no Maracanã. A partida é válida pelas quartas de final da Copa do Brasil.



Após vencer o duelo de ida por 1 a 0, o Fluminense entra em campo com a vantagem do confronto. A equipe de Fernando Diniz tenta se recuperar após derrota contra o Internacional, na última rodada do Brasileirão.

Já o Fortaleza busca vencer por dois gols de diferença para se classificar. A equipe cearense vêm de três vitórias consecutivas no Brasileirão e procura manter a boa sequência.

Na história os times se enfrentaram 19 vezes. Foram nove vitórias do Fluminense, seis triunfos do Fortaleza e quatro empates. Essa é a primeira vez que os clubes se encontram na Copa do Brasil.

Todos os ingressos foram esgotados para a partida.

Escalação do Fluminense contra o Fortaleza

Escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel, Caio Paulista, André, Nonato, Ganso, Arias, Cano e Matheus Martins.

Escalação do Fortaleza contra o Fluminense

Escalação do Fortaleza: Fernando Miguel; Britez, Titi, Benevenuto, Capixaba; Zé Welison, Ronald e Lucas Sasha; Galhardo, Moisés e Robson.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Fortaleza x Fluminense

O jogo desta quinta-feira às 20h00 entre Fluminense x Fortaleza terá transmissão ao vivo na Amazon Prime Video.

Próximos jogos do Fluminense

20/08 - Fluminense x Coritiba - Brasileirão

28/08 - Fluminense x Palmeiras - Brasileirão

Próximos jogos do Fortaleza

21/08 - Fortaleza x Corinthians - Brasileirão

28/08 - São Paulo x Fortaleza - Brasileirão