Onde assistir ao vivo o jogo Fluminense x Cruzeiro hoje, quinta-feira, 23; veja horário

O Fluminense recebe o Cruzeiro nesta quinta-feira, 23, às 19h, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

O jogo da Copa do Brasil coloca o líder da Série B contra o sexto colocado da Série A. A partida também irá marcar o reencontro do goleiro Fábio com seu ex-clube.

Enquanto o tricolor carioca entrou na Copa do Brasil apenas na terceira fase, por ter se classificado para a Libertadores, o Cruzeiro participou de todas as fases da competição.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Fluminense x Cruzeiro

O jogo desta quinta-feira às 19h entre Fluminense x Cruzeiro terá transmissão ao vivo da Premiere.

