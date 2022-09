Onde assistir ao vivo o jogo Fluminense x Corinthians hoje, quinta-feira, 15; veja horário

O Corinthians recebe o Fluminense nesta quarta-feira, 15, às 20h, na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida é válida pela semifinal da Copa do Brasil.

Após empate por 2 a 2 no Maracanã na partida de ida, a vaga para a final está em aberto. Quem vencer a partida avança. Um novo empate leva a partida para os pênaltis.

No histórico recente entre as equipes, o Fluminense leva uma pequena vantagem. São três vitórias dos cariocas, duas do Corinthians e um empate (sem considerar o jogo de ida). Na Copa do Brasil de 2016, os clubes se enfrentaram nas oitavas de final. Na ocasião, o Timão avançou com um empate no Maracanã e vitória na sua casa.