Onde assistir ao vivo o jogo Flamengo x São Paulo hoje, quarta-feira, 14; veja horário

O Flamengo recebe o São Paulo nesta quarta-feira, 13, às 21h30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela semifinal da Copa do Brasil.

O jogo coloca a frente dois clubes que chegaram nas finais das competições continentais e querem mais. Enquanto o Flamengo passou com facilidade do Vélez e vai buscar o tri da Libertadores, o São Paulo se classificou nos pênaltis contra o Atlético-GO e quer o bicampeonato da Sul-Americana.

Após um primeiro jogo disputado, o Flamengo venceu por 3 a 1 o São Paulo no Morumbi. No Maracanã, os comandados de Dorival Junior querem chegar em mais uma final. Já o tricolor paulista busca mostrar sua força ao superar mais um placar adverso e conseguir a vaga de forma histórica.

O São Paulo precisa vencer por três gols de diferença para chegar na decisão. Um triunfo por dois gols de diferença levará a decisão para os pênaltis. Um empate ou até derrota por um gol de diferença leva o Flamengo para a final.

O retrospecto recente favorece os cariocas. Nos últimos cinco jogos, incluindo a partida de ida, o Flamengo venceu todas as partidas. A última vitória dos paulista aconteceu em 2020. Naquele ano os clubes se enfrentaram quatro vezes e o São Paulo saiu vitorioso em todas as oportunidades.