Onde assistir ao vivo o jogo Flamengo x Fluminense hoje, domingo, 18; veja horário

O Flamengo recebe o Fluminense neste domingo, 18, às 16h, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 27ª rodada do Brasileirão Série A.

O clássico carioca será da ressaca da Copa do Brasil. Enquanto o Flamengo comemora por avançar para a final, o Fluminense lamenta o resultado e eliminação contra o Corinthians.

Com a mesma pontuação, o jogo será um confronto direto pelas primeiras posições. O Flamengo está na terceira posição e o Fluminense na quarta. Uma vitória pode tirar o adversário da caça ao líder Palmeiras.

Esse será mais um jogo decisivo entre as equipes. No ano, o Fluminense levou a melhor sobre o Flamengo e foi campeão carioca. No primeiro turno, o rubro negro venceu os tricolores por 2 a 1.