Onde assistir ao vivo o jogo Flamengo x Corinthians hoje, terça-feira, 9; veja horário

O Flamengo recebe o Corinthians nesta terça-feira, 9, às 21h30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pelas quartas de final da Copa Libertadores da América.

O primeiro jogo em São Paulo foi 2 a 0 para os cariocas, com direito a golaço do Arrascaeta. Para avançar, o Flamengo pode perder por até um gol de diferença.

Antes do reencontro, os clubes jogaram pelo Brasileirão fora de casa. O Flamengo venceu o São Paulo com o time misto e o Corinthians empatou com o Avaí.

Caso o placar do jogo da ida seja repetido com vitória para o Corinthians, a partida irá para os pênaltis. A classificação do time paulista só acontece por uma vitória por três gols de diferença.

A última vez que o Corinthians venceu o Flamengo no Maracanã foi no Brasileirão de 2015, por 3 a 0, exatamente o placar que o time precisa para avançar. Isso pode até animar os Corinthianos, mas o retrospecto desde então, mostra domínio do Flamengo.

Em 19 jogos entre as equipes desde então, foram quatro vitórias do Corinthians, 11 vitórias do Flamengo e quatro empates.

Provável escalação do Corinthians contra o Flamengo

Escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, Balbuena, Gil e Lucas Piton; Cantillo (Fausto Vera), Du Queiroz e Renato Augusto (Roni); Willian (Adson), Roger Guedes (Gustavo Mosquito) e Yuri Alberto

Provável escalação do Flamengo contra o Corinthians

Escalação do Flamengo: Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro

Onde assistir e qual horário do jogo Corinthians e Flamengo ao vivo

O jogo desta terça-feira às 21h30 entre Corinthians x Flamengo terá transmissão ao vivo no SBT e Conmebool TV.

Próximos jogos do Flamengo

14/08 - Flamengo x Athletico-PR - Brasileirão

09/08 - Athletico-PR x Flamengo - Copa do Brasil

Próximos jogos do Corinthians

13/08 - Corinthians x Palmeiras - Brasileirão

17/08 - Corinthians x Atlético-GO - Copa do Brasil

