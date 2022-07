Onde assistir ao vivo o jogo Flamengo x Corinthians hoje, domingo, 10; veja horário

O Corinthians recebe o Flamengo neste domingo, 10, às 16h, na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida é válida pela 16ª rodada do Brasileirão Série A.

Os dois times avançaram de fase na Libertadores no meio da semana. Enquanto o Corinthians estava cheio de desfalques e se classificou de maneira emocionante contra o Boca, o Flamengo aplicou uma goleada de 7 a 1 no Tolima. Por isso, a partida na Neo Química Arena será um prelúdio dos jogos que vão acontecer pelas quartas de final da competição continental.

Olhando para o Brasileirão, o Timão precisa vencer para se manter no G4 após ter sofrido goleada na última. Já o Rubro Negro quer os três pontos para seguir subindo na tabela e se aproximar ainda mais do G6.

No histórico do confronto, o Flamengo é dominante nos últimos anos. A última vitória do Corinthians contra o Rubro Negro foi em 2018, na semi final da Copa do Brasil. Desde então, foram nove jogos, oito vitórias do Flamengo e apenas um empate.

Provável escalação do Corinthians contra o Flamengo

Escalação do Corinthians: Cássio; Rafael Ramos (Fagner), Gil (Bruno Méndez), Raul Gustavo e Fabio Santos; Du Queiroz, Roni, Giuliano, Willian e Adson; Róger Guedes.

Provável escalação do Flamengo contra o Corinthians

Escalação do Flamengo: Santos; Rodinei (Matheuzinho), Pablo, David Luiz (Léo Pereira) e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Diego (João Gomes), Everton Ribeiro; Arrascaeta, Gabigol e Pedro.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Corinthians x Flamengo

O jogo deste domingo às 16h entre Corinthians x Flamengo terá transmissão ao vivo na TV Globo, SporTV e Premiere

