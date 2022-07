Onde assistir ao vivo o jogo Flamengo x Atlético-MG hoje, quarta-feira, 13; veja horário

O Flamengo recebe o Atlético-MG nesta quarta-feira, 13, às 21h30, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela oitavas de final da Copa do Brasil.

A torcida do Flamengo promete encher o Maracanã para apoiar o time. O rubro negro precisa reverter o resultado do primeiro jogo e vencer por mais de dois gols de diferença.

Atlético-MG tem a vantagem do empate. Caso seja derrotado por um gol de diferença, a decisão da vaga irá para os pênaltis.

O retrospecto recente favorece o otimismo do Flamengo. Foram nove vitórias contra apenas dois triunfos do Galo.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Flamengo x Atlético-MG

O jogo desta quarta-feira às 21h30 entre Flamengo x Atlético-MG terá transmissão na TV Globo, SporTV e Premiere.

