Onde assistir ao vivo o jogo Flamengo x Atlético hoje, domingo, 19; veja horário

O Flamengo recebe o Atlético-MG neste domingo, 19, às 16h, no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro. A partida é válida pela 13ª rodada do Brasileirão Série A.

O jogo que coloca dois times que foram apontados como candidatos ao título do Brasileirão não será uma disputa pela ponta da tabela. Flamengo e Atlético-MG, até aqui, têm feito uma campanha marcada pela oscilação.

O Flamengo sofreu três derrotas, trocou de técnico e reencontrou o caminho da vitória na última rodada. Já o Galo não vence a quatro partidas, sendo uma derrota e três empates. O técnico Turco está balando no cargo e a diretoria já pensa em Renato Gaúcho.

Além dos três pontos, a partida dará tranquilidade para o vencedor para encarar os jogos decisivos na Copa do Brasil e Libertadores. E coincidentemente, os times também vão se encontrar na competição mata-mata da CBF.

Provável escalação do Flamengo contra o Atlético-MG

Escalação Flamengo: Diego Alves, Matheuzinho, Pablo, Léo Pereira, Ayrton; Andreas Pereira, João Gomes, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Lazaro e Gabriel.

Provável escalação do Atlético-MG contra o Flamengo

Escalação Atlético-MG: Everson; Mariano, Nathan Silva, Alonso e Arana; Allan, Jair e Nacho; Vargas (Ademir), Keno e Hulk.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Flamengo hoje?

O jogo deste domingo às 16h entre Flamengo x Atlético-MG terá transmissão ao vivo da TV Globo e do Premiere.

Próximos jogos do Flamengo

22/06 - Atlético-MG x Flamengo (Copa do Brasil)

25/06 - Flamengo x América-MG

Próximos jogos do Atlético-MG

22/06 - Atlético-MG x Flamengo (Copa do Brasil)

25/06 - Atlético-MG x Fortaleza

