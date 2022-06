Onde assistir ao vivo o jogo Emirados Árabes x Austrália hoje, terça, 7; veja horário

As seleções dos Emirados Árabes e da Austrália se enfrentam nesta terça-feira, 7, às 15h, no Al Rayyan Stadium. A partida é válida pela repescagem das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar.

As equipes se enfrentam na repescagem asiática para Copa do Mundo. Nas eliminatórias, as duas seleções ficaram em terceiras colocadas em seus respectivos grupos, os Emirados Árabes no grupo A, com 12 pontos, e a Austrália no grupo B, com 15 pontos.

Quem vencer a partida ainda terá mais um confronto para tentar carimbar a vaga no Catar. Será a partida contra o Peru, quinto colocado nas eliminatórias sul-americanas. O vencedor da repescagem internacional irá disputar a Copa no grupo Grupo D ao lado de Dinamarca, França e Tunísia.

Na histórias, as seleções se enfrentaram seis vezes. A Austrália venceu três vezes, o Emirados apenas uma vezes e as equipes empataram em duas oportunidades.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo entre Emirados Árabes x Austrália hoje?

O jogo desta terça-feira às 15h entre Emirados Árabes x Austrália terá transmissão ao vivo na ESPN 4 e Star+.

