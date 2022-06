Onde assistir ao vivo o jogo do Vasco hoje, sábado, 18; veja horário

O Vasco visita o Londrina neste sábado, 18, às 16h, no estádio do Café, em Londrina. A partida é válida pela 13ª rodada do Brasileirão Série B.

Sem perder a 12 jogos e vindo de uma vitória importante contra o Cruzeiro, o líder da segundona, o Vasco encara o Londrina fora de casa. Caso vença a partida, o time carioca irá assumir a vice liderança e ficar a 4 pontos do Cruzeiro.

Pela frente terá um time que não perde a três jogos, sendo duas vitórias e um empate. O Londrina ocupa a 10ª posição com 15 pontos. Para sonhar com o acesso, precisa vencer para encostar nos líderes.

Os dois times se enfrentaram apenas sete vezes na história. Foram três vitórias para cada lado e um empate. Na Série B do ano passado, o Londrina venceu as duas partidas contra o Vasco.

Provável escalação do Vasco contra o Londrina

Escalação do Vasco: Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri, Andrey e Nenê; Gabriel Pec, Figueiredo e Getúlio.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Vasco hoje?

O jogo deste sábado às 16h entre Londrina x Vasco terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere.

