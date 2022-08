Onde assistir ao vivo o jogo do Vasco hoje, quinta-feira, 18; veja horário

O Vasco visita o CSA nesta quinta-feira, 18, às 20h, no Estádio Rei Pelé, em Alagoas. A partida é válida pela 25ª rodada do Brasileirão Série B.

Embalado pela vitória de 3 a 1 em cima do Tombense, o Vasco volta a campo para encostar cada vez mais no líder Cruzeiro. A equipe carioca está na quarta colocação, porem a nove pontos do líder.

Já a CSA quer vencer para sair da zona de rebaixamento. O time alagoano vem de derrota contra o Sport por 4 a 0.

LEIA TAMBÉM: Jogos de futebol hoje, quinta-feira, 18; onde assistir ao vivo e horários

Provável escalação do Vasco contra a CSA

Escalação do Vasco: Thiago Rodrigues, Matheus Ribeiro, Danilo Boza, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara, Andrey Santos e Marlon Gomes; Nene, Raniel e Alex Teixeira.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Vasco

O jogo desta quinta-feira às 20h entre CSA x Vasco terá transmissão ao vivo no Premiere.

Próximos jogos do Vasco

28/08 - Bahia x Vasco - Brasileirão Série B

31/08 - Vasco x Guarani - Brasileirão Série B