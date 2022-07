Onde assistir ao vivo o jogo do Vasco hoje, domingo, 31; veja horário

O Vasco recebe a Chapecoense neste domingo, 31, às 16h, no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 22ª rodada do Brasileirão Série B.

Embalado pela goleada de 4 a 0 em cima do CRB, o Vasco volta a campo para se manter na vice liderança do campeonato. Já a Chapecoense vem de três partidas sem vitórias, sendo dois empates e uma derrota, e precisa para se afastar da zona de rebaixamento.

No primeiro turno a partida entre as duas equipes terminou empatada em 0 a 0.

Provável escalação do Vasco contra a Chapecoense

Escalação do Vasco: Thiago Rodrigues, Léo Matos, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara, Andrey e Nenê; Figueiredo, Raniel e Gabriel Pec

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Vasco

O jogo deste domingo às 16h entre Vasco x Chapecoense terá transmissão ao vivo na TV Globo, SporTV e Premiere.

Próximos jogos do Vasco

09/08 - Ponte Preta x Vasco - Brasileirão Série B

13/08 - Vasco x Tombense - Brasileirão Série B

