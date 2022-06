Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo hoje, sábado, 4; veja horário

O São Paulo visita o Avaí neste sábado, 4, às 19h, no estádio da Ressacada, em Florianópolis. A partida é válida pela nona rodada do Brasileirão Série A.

Na sexta colocação com 13 pontos, o São Paulo quer voltar para o G4 e até sonha com a liderança. Para isso, terá que vencer o Avaí fora de casa e torcer pelo tropeço dos rivais. Já o times catarinense vem de três derrotas após um bom inicio de campeonato e para subir na tabela precisa vencer o time paulista.

No histórico do confronto, o São Paulo leva uma pequena vantagem. Foram seis vitórias contra três do Avaí, além de cinco empates. Nos últimos quatro confrontos, foram duas vitórias são paulinas e dois empates. A última vitória do Avaí aconteceu no Brasileirão de 2015.

Calleri joga hoje?

Jonathan Calleri, o principal artilheiro do São Paulo, deverá jogar neste sábado.

Provável escalação do São Paulo contra o Avaí

Escalação do São Paulo: Jandrei; Igor Vinicius, Diego Costa, Léo e Welington; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, André Anderson e Alisson; Luciano e Calleri.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do São Paulo hoje?

O jogo deste sábado às 19h entre Avaí x São Paulo terá transmissão ao vivo exclusiva do Premiere

Próximos jogos do São Paulo

09/06 - Coritiba x São Paulo

12/06 - São Paulo x América-MG

16/06 - Botafogo x São Paulo

