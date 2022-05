Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo hoje, sábado, 28; veja horário

O São Paulo recebe o Ceará neste sábado, 28, às 19h15, no estádio do Morumbi, em São Paulo. A partida é válida pela oitava rodada do Brasileirão Série A.

Os dois clubes vêm de boas vitórias e classificação para as oitavas da Sul-Americana, mas vivem momento distintos na competição nacional. Enquanto o tricolor paulista está na terceira posição com 12 pontos, o Ceará está na zona de rebaixamento com apenas cinco pontos.

No histórico do confronto entre as equipes, o São Paulo leva a vantagem sobre o Ceará. Em 26 partidas, foram 14 vitórias paulitas, quatro vitórias cearenses e oito empates. Porém, os últimos cinco jogos entre as equipes terminaram todos empatados.

Provável escalação do São Paulo contra o Ceará

Jandrei, Rafinha, Diego Costa, Arboleda e Welington; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Patrick; Luciano e Calleri.

Calleri joga hoje?

Jonathan Calleri, o principal artilheiro do São Paulo, deverá jogar neste sábado. O jogador voltará ao time após ser poupado como o restante dos titulares na partida do meio de semana da Sul-Americana.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do São Paulo hoje?

O jogo deste sábado às 19h entre São Paulo x Ceará terá transmissão ao vivo exclusiva do Premiere

