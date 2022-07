Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo hoje, quinta-feira, 28; veja horário

O São Paulo recebe a América-MG nesta quinta-feira, 28, às 20h, no estádio do Morumbi, em São Paulo. A partida é válida pelas quartas de final da Copa do Brasil.

O São Paulo e América-MG iniciam mais uma fase em busca de um título inédito. Nas oitavas, os mineiros eliminaram o Botafogo e os paulistas eliminaram o rival Palmeiras.

O tricolor paulista chega para a partida vindo de quatro empates seguidos no Brasileirão. Já o América venceu na última rodada após três derrotas seguidas.

Na história, os times se enfrentaram apenas 18 vezes. Foram 11 vitórias do São Paulo, duas do América e cinco empates. Os clubes já se encontraram na primeira fase da Copa do Brasil de 1996. O tricolor avançou de fase com direito a goleada.

Escalação do São Paulo contra o América-MG

Escalação do São Paulo: Jandrei, Diego Costa, Miranda e Léo; Rafinha (Igor Vinicius), Gabriel Neves, Igor Gomes, Rodrigo Nestor e Welington; Luciano e Calleri

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do São Paulo

O jogo desta quinta-feira às 20h entre São Paulo x América-MG terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.

Próximos jogos do São Paulo

31/07 - Athletico x São Paulo - Brasileirão

03/08 - São Paulo x Ceará - Sul-Americana

