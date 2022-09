Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo hoje, quinta-feira, 1; veja horário

O São Paulo visita o Atlético GO nesta quinta-feira, 1, às 21h30, no Serra Dourada, em Goiás. A partida é válida pela semifinal da Copa Sulamericana.

Após derrota contra o Fortaleza na última rodada do Brasileirão, o São Paulo retoma suas atenções a Sulamericana. A equipe de Rogério Ceni não vence a quatro jogos e busca vencer para ter vantagem no jogo de volta.

Já o Atlético GO quer vencer e sonha com o primeiro título da competição. A equipe goiana está em penúltimo lugar no Brasileirão e busca um melhor resultado na Sulamericana.

Provável escalação do São Paulo contra o Atlético GO

Escalação do São Paulo: Felipe Alves, Diego Costa, Ferraresi, Léo, Igor Vinícius, Rodrigo Nestor, Pablo Maia, Galoppo, Wellington, Nikão e Calleri

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do São Paulo

O jogo desta quinta-feira às 21h30 entre Atlético GO x São Paulo terá transmissão ao vivo na Conmebol TV

Próximos Jogos do São Paulo

04/09 - Cuiabá x São Paulo - Brasileirão

08/09 - São Paulo x Atlético GO - Sulamericana

