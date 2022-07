Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo hoje, quarta-feira, 20; veja horário

O São Paulo visita o Internacional nesta quarta-feira, 20, às 20h30, no Estádio Beira Rio, em Porto Alegre. A partida é válida pela 18ª rodada do Brasileirão Série A.

Após empate com o Fluminense na última rodada do Brasileiro, o São Paulo busca vencer para encostar cada vez mais nos líderes do campeonato. O time de Rogério Ceni está na nona posição com 24 pontos e soma três jogos sem vencer na competição.

Os zagueiros Miranda e Léo Pelé são desfalques. A nova contratação Marcos Guilherme foi relacionado e deve estrear pela equipe.

O Internacional vem de boas sequências de jogos e atualmente ocupa a quarta colocação no campeonato. O time vem de empate fora de casa contra o Athletico PR e busca retomar o caminho da vitória.

LEIA TAMBÉM: Copa do Brasil: confrontos das quartas de final definidos; veja resultado

Provável escalação do São Paulo hoje contra o Internacional

Escalação do São Paulo: Thiago Couto, Igor Vinícius, Diego Costa, Luizão e Welington; Pablo Maia, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor, Igor Gomes; Luciano e Eder.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do São Paulo

O jogo desta quarta-feira às 20h30 entre Internacional x São Paulo terá transmissão ao vivo do Premiere.

Próximos jogos do São Paulo

23/07 - São Paulo x Goiás - Brasileirão

27/07 - São Paulo x América MG - Copa do Brasil

Veja também:

Álbum da Copa do Mundo tem data de lançamento e preço revelados; veja os valores

O que é endometriose? Entenda a doença que fez Anitta passar por cirurgia