Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo hoje, domingo, 31; veja horário

O São Paulo visita o Athletico-PR neste domingo, 31, às 16h, na Arena da Baixada, em Curitiba. A partida é válida pela 20ª rodada do Brasileirão Série A.

O jogo será entre duas equipes que buscam vencer para apagar resultados ruins nas últimas rodadas. O time paulista vem de quatro empates na competição e o Furação de uma derrota e um empate.

A vitória pode colocar o time paraense de volta ao G4 e o triunfo tricolor ajuda o clube a se aproximar do G6.

No primeiro turno, o São Paulo goleou a CAP por 4 a 0 no estádio do Morumbi, com direito a hat-trick do atacante argentino Calleri.

LEIA TAMBÉM: Jogos de futebol hoje, domingo, 31; onde assistir ao vivo e horários

O Calleri joga hoje?

O atacante artilheiro do São Paulo está relacionado para a partida e deve começar como titular.

Provável escalação do São Paulo contra o Athletico-PR

Escalação do São Paulo: Thiago Couto; Diego Costa, Mirada e Léo; Igor Vinicius, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor (Nikão), Igor Gomes e Welington; Luciano e Calleri

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do São Paulo

O jogo deste domingo às 16h entre Athletico-PR x São Paulo terá transmissão ao vivo na TV Globo.

