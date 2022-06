Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo hoje, domingo, 26; veja horário

O São Paulo recebe o Juventude neste domingo, 26, às 18h, no Estádio do Morumbi, em São Paulo. A partida é válida pela 14ª rodada do Brasileirão Série A.

Após reencontrar o caminho da vitória no meio da semana pela Copa do Brasil, o São Paulo quer acabar com a sequência de três derrotas no Brasileirão. Para isso, o tricolor paulista precisa vencer o Juventude.

Com 18 pontos na 10ª posição, o São Paulo quer a vitória para ficar próximo da zona de classificação para a próxima Libertadores.

Para o Juventude a partida será importante para tentar sair da última posição. O time gaúcho vem de quatro derrotas e amarga a lanterna da competição. Mesmo se vencer, não irá deixar a zona de rebaixamento, mas vencer pode ser importante para uma recuperação nas próximas rodadas.

O histórico recente entre os times é favorável ao São Paulo. Foram três vitórias do tricolor, dois empates e apenas uma vitória do Juventude. que aconteceu em 2016.

Provável escalação do São Paulo contra o Juventude

Escalação do São Paulo: Jandrei; Diego Costa, Miranda e Léo; Rafinha, Gabriel (Pablo Maia), Igor Gomes, Rodrigo Nestor (André Anderson), Patrick (Luciano) e Welington; Calleri.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo entre São Paulo x Juventude

O jogo deste domingo às 18h entre São Paulo x Juventude terá transmissão ao vivo no Premiere.

