Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo hoje, domingo, 18; veja horário

O São Paulo visita o Ceará neste domingo, 18, às 16h, no estádio do Castelão, em Fortaleza. A partida é válida pela 27ª rodada do Brasileirão Série A.

O jogo marca o reencontro das equipes após o embate na Copa Sul-Americana. Na competição continental, o time paulista eliminou o Ceará.

Para se "vingar" do tricolor paulista, o time cearense quer os três pontos para subir na tabela, se afastar da zona de rebaixamento e afundar o rival, eu está apenas uma posição a frente com a mesma pontuação.

Já o São Paulo quer voltar a vencer no Brasileirão, já são quatro partidas sem vitória, para não se complicar e ficar próximo da zona de rebaixamento. O time paulista tem 31 pontos

LEIA TAMBÉM: Jogos de futebol hoje, domingo, 18; onde assistir ao vivo e horários



Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do São Paulo



O jogo deste domingo às 16h entre Ceará x São Paulo terá transmissão ao vivo na TV Globo e Premiere.



Próximos jogos do São Paulo

25/09 - São Paulo x Avaí - Brasileirão

01/10 - São Paulo x Independiente Del Valle - Brasileirão

