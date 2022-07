Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo hoje, domingo, 17; veja horário

O São Paulo recebe o Fluminense neste domingo, 17, às 16h, no Estádio do Morumbi, em São Paulo. A partida é válida pela 17ª rodada do Brasileirão Série A.

O encontro entre os tricolores será um confronto direto pelo G6. Após classificação nos pênaltis na Copa do Brasil, o São Paulo volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O time de Rogério Ceni está na sétima posição com 23 pontos. O time quer a vitória para encostar no no G6 e tirar pontos de um concorrente.

O Fluminense também vem de boa sequências de jogos e ótima vitória para carimbar a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O time de Fernando Diniz busca a vitória fora de casa para entrar no G4. O Flu tem 27 pontos e está na quinta posição.

LEIA TAMBÉM: Jogos de futebol hoje, domingo, 17; onde assistir ao vivo e horários

Provável escalação do São Paulo hoje contra o Fluminense

Escalação do São Paulo: Jandrei; Diego Costa, Miranda (Luizão) e Léo; Rafinha, Gabriel Neves (Pablo Maia), Igor Gomes, Rodrigo Nestor (Nikão), Patrick e Welington; Calleri

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do São Paulo

O jogo deste domingo às 16h entre São Paulo x Fluminense terá transmissão ao vivo na TV Globo e no Premiere.

Próximos jogos do São Paulo

20/07 - Internacional x São Paulo - Brasileirão

23/07 - São Paulo x Goias - Brasileirão

LEIA TAMBÉM:

Loteria dos EUA sorteia prêmio de R$ 2,6 bilhões; veja como apostar

O que é o telescópio espacial James Webb — e o que ele descobriu