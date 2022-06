Onde assistir ao vivo o jogo do Santos hoje, terça-feira, 14; veja horário

O Santos visita o Juventude nesta terça-feira, 14, às 21h30, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A partida é válida pela 12ª rodada do Brasileirão Série A.

Apesar de estarem em posições diferentes da tabela, os dois times jogam para se recuperar no campeonato.

Na última rodada, o Juventude perdeu para o Corinthians e permaneceu na 19ª colocação. Essa será a segunda partida seguida do time gaúcho contra um paulista.

O Santos vem de três empates e precisa vencer para encostar novamente no G4. O time paulista figurou na vice liderança no campeonato nas primeiras rodadas.

No Brasileirão do ano passado, o Santos não conseguiu vencer o Juventude. Foi derrotado fora de casa e empatou em casa. Antes desses dois jogos, os times se enfrentaram apenas no Brasileirão de 2007, quando o Santos venceu os dois jogos daquele ano.

Provável escalação do Santos contra o Juventude

Escalação do Santos: João Paulo; Auro, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo e Sandry (Ricardo Goulart); Rwan Seco, Bryan Angulo (Marcos Leonardo) e Lucas Braga (Jhojan Julio).

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Santos hoje?

O jogo desta terça-feira às 21h30 entre Juventude x Santos terá transmissão ao vivo do SporTV e Premiere.

Próximos jogos do Santos

18/06 - Santos x Red Bull Bragantino - Brasileirão

22/06 - Corinthians x Santos - Copa do Brasil

