Onde assistir ao vivo o jogo do Santos hoje, sábado, 18; veja horário

O Santos recebe o Red Bull Bragantino neste sábado, 18, às 21h, no estádio Vila Belmiro, em Santos (SP). A partida é válida pela 13ª rodada do Brasileirão Série A.

Após vitória contra o Juventude, o Santos quer vencer novamente para encostar cada vez mais nos líderes do campeonato. A equipe ocupa a 6ª colocação e está a quatro jogos sem perder. O time do técnico Fabían Bustos contará com o desfalque do lateral Auro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Já o Red Bull Bragantino, comandado pelo técnico Maurício Barbieri que chegou a marca de 100 jogos como treinador da equipe, precisa vencer para subir na tabela. O time empatou com o Cuiabá na última rodada e atualmente ocupa a 12ª colocação.

Os últimos seis jogos entre as equipes foram equilibrados, com cinco empates e apenas uma vitória para o lado santista. Eles chegam pressionados, pois ambos tem oscilado durante a competição.

Provável escalação do Santos contra o Red Bull Bragantino

Escalação: João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo e Sandry (Ricardo Goulart); Rwan Seco, Bryan Angulo (Marcos Leonardo) e Lucas Braga (Jhojan Julio)

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Santos hoje?

O jogo deste sábado às 21h entre Santos x Red Bull Bragantino terá transmissão ao vivo pelo SporTV e Premiere.

Próximos jogos do Santos

22/06 - Corinthians x Santos (Copa do Brasil)

25/06 - Corinthians x Santos

