Onde assistir ao vivo o jogo do Santos hoje, sábado, 16; veja horário

O Santos visita o Avaí neste sábado, 16, às 19h, no Estádio da Ressacada, em Santa Catarina. A partida é válida pela 17ª rodada do Brasileirão Série A.

Após ser eliminado na Copa do Brasil, o Santos junta os cacos para se recuperar na única competição que irá disputar até o final da temporada. Sem um novo técnico definido, o time da baixada santista enfrenta o Avaí para encostar no G6. O Santos está na oitava colocação com 22 pontos.

O Avaí encara a partida como crucial para se afastar da zona de rebaixamento. O time que chegou a ficar entre os seis primeiros no começo do campeonato, despencou na tabela e hoje é o 16ª colocado com apenas 18 pontos.

Provável escalação do Santos contra o Avaí

Escalação do Santos: João Paulo, Madson, Luiz Felipe, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Camacho, Vinicius Zanocelo e Carlos Sánchez (Ângelo); Léo Baptistão, Marcos Leonardo e Lucas Braga.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Santos

O jogo deste sábado às 19h entre Avaí x Santos terá transmissão ao vivo no Premiere.

Próximos jogos do Santos

20/07 - Santos x Botafogo - Brasileirão

24/07 - Fortaleza x Santos - Brasileirão

