Onde assistir ao vivo o jogo do Real Madrid, hoje, quarta-feira, 14; veja horário

O Real Madrid recebe o RB Leipzig nesta quarta-feira, 14, às 16h, no estádio Santiago Bernabéu, na Espanha. A partida é válida pela segunda rodada da Liga dos Campeões.

Após vencer o Celtic na primeira rodada, o Real Madrid de Benzema, Vini Jr e Rodrygo, busca sua segunda vitória mirando a liderança do grupo. Os Merengues estão na segunda colocação com a mesma pontuação do Shakhtar Donetsk, líder do grupo.

Provável escalação do Real Madrid contra o RB Leipzig

Escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Rodrygo, Vinicius.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Real Madrid

O jogo desta quarta-feira às 16h entre Real Madrid x RB Leipzig terá transmissão exclusiva no HBO Max.

Próximos jogos do Real Madrid

18/09 - Atlético Madrid x Real Madrid - Campeonato Espanhol

02/10 - Real Madrid x Osasuna - Campeonato Espanhol

